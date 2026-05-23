Máxima fue de 7°C: Santiago registra su tarde más fría en 61 años

En la zona central la temperatura máxima también fue cercana a los 7°C. En Pudahuel fue de 7.3°C, en Buin de 6.0°C y en Rancagua 6.9°C

Una tarde especialmente nubosa y helada vivió la capital del país este sábado. Según los registros de la Dirección Meteorológica de Chile, se trata de la jornada más fría en Santiago en 61 años.

La institución responsable del quehacer meteorológico en el país informó que la temperatura máxima registrada en la estación Quinta Normal fue de solo 7,2°C. El frío extremo en la zona central fue posible a raíz de la persistencia de nubes bajas y la escasa ventilación.

En otras localidades de la zona central no hubo variaciones significativas en la temperatura máxima. En Pudahuel fue de 7.3°C, en Buin de 6.0°C y en Rancagua 6.9°C. En Talca, más al sur, fue de 13.1°C.

El meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga, dijo a Emol que también se trata de la jornada más fría en lo que va del año en Santiago. “Hay localidades acá en la Región Metropolitana que las mínimas fueron muy cercanas a cero. Si bien acá fue 3.8° C la mínima, pero estuvo completamente cubierta y zonas donde se formó más tarde la niebla, en esas localidades la temperatura fue mucho más baja”, señaló.

“En Colina estuvo cerca de los 0° C la temperatura mínima, en Pirque también estuvo en torno a -2° C , y en Tiltil también, fueron -2.7° C aproximadamente”, añadió.

Según la DMC, se espera que este domingo continúe nublado y con neblina, pero las máximas subirán a 13°C-15°C. El martes, por otra parte, la RM podría alcanzar entre 23°C y 25°C.