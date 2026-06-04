La reforma que prepara el Gobierno de Kast al Sistema de Admisión Escolar y que pondrá fin a la tómbola

Durante su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast anunció que impulsarían una reforma al Sistema de Admisión Escolar, cuyo mecanismo de selección llamado tómbola por sus detractores, será el principal elemento a modificar.

La ministra de Educación, María Paz Arzola (IND), ya confirmó que están ultimando los detalles para presentar en proyecto de ley en los próximos días. Según dijo la secretaria de Estado a CNN, “el sistema actual tiene algunas cosas que es importante preservar“.

Uno de los principales ejes a modificar es la centralización del sistema. “Es muy rígido y no permite que, por ejemplo, un colegio que tiene un determinado proyecto pueda tener una admisión alineada con ese proyecto (…) Se cerró también todo espacio para que los directores escolares pudiesen resolver asuntos que se dan en los procesos de admisión y que requieren de una respuesta descentralizada”, ejemplificó Arzola.

Por ende, el componente del mérito que el Gobierno pretende incorporar al algoritmo de selección también podría ser determinado por los colegios. “La idea no es anteponer nosotros un peso específico ni tampoco una manera de determinar el mérito, sino que sean los colegios a los cuales les hace sentido este criterio“, especificó Arzola.

Otro de los aspectos que el proyecto buscará tomar en cuenta será el azar, debido a que según cifras de la cartera la mayoría de cupos son asignados por esta forma. “Cuatro de cada cinco postulantes no cumple con ninguno de los criterios de prioridad que hoy día contiene el sistema de admisión. Lo que significa que esa mayoría, al no cumplirlo, ¿cómo están asignándose esas vacantes o cómo están desempatando por cada cupo? A través del azar”, criticó.

La ministra de Educación María Paz Arzola. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Los reparos de Cataldo a la reforma al Sistema de Admisión Escolar

El antecesor de Arzola, Nicolás Cataldo (PC), presentó reparos al proyecto. En conversación con radio pauta, defendió que durante su periodo como ministro se intentó reformar el SAE y para ello, se tomaron en cuenta las recomendaciones de una comisión de expertos transversal, en la que estaba la propia Arzola. Sin embargo, el proyecto de ley no llegó a puerto.

“Lo primero que dijo esa comisión fue que el SAE cumple su rol, es eficiente, pero hay que hacerle mejoras, pero los problemas no tienen que ver con el SAE como sistema, sino que con criterios, énfasis y cosas que se pueden trabajar”, manifestó.

Junto con hacer un llamado para retomar el proyecto de ley que quedó pendiente, Cataldo defendió que antes de que se creara el SAE, una de las reformas emblemáticas de Michelle Bachelet, “las familias no decidían nada. Postulaban, y si había cupo o cumplían con algunos requisitos podían entrar. A mi me pasó. Mi mamá me llevó a un colegio de carácter confesional y le exigieron que mis papás estuvieran casados, y no lo estaban. Esa era la realidad previa a la discusión de esta ley, no nos olvidemos de eso, porque parece que tenemos memoria a corto plazo”.