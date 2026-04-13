Anticipan lluvias en la RM: revisa cuándo podrían caer las primeras gotas

En pleno otoño, una baja segregada provocará lluvias intensas en el norte del país, con probabilidad de llegar a la capital.

AGENCIA UNO.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, advirtió sobre un sistema atmosférico que podría provocar precipitaciones en distintas zonas del país durante los próximos días, incluyendo una posible llegada de lluvias a la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con el experto, el fenómeno responde a una “baja segregada”, es decir, una masa de aire frío en altura que, al interactuar con condiciones de humedad, calor y relieve, genera nubosidad activa e inestabilidad atmosférica.

Actualmente, la mayor preocupación se concentra en el norte del país, particularmente en el sur de la Región de Antofagasta y gran parte de Atacama, donde existe una alerta vigente emitida por la Dirección Meteorológica de Chile. En estas zonas, ya se están formando nubes de tormenta en sectores interiores como El Salvador y Potrerillos, anticipando chubascos intensos.

Sepúlveda explicó que estas lluvias no serán uniformes, sino que se presentarán de forma localizada e intensa en cortos períodos de tiempo. En Atacama, se esperan entre 8 y 15 milímetros de agua, los cuales podrían caer en lapsos muy breves, aumentando el riesgo de crecidas de quebradas, remociones en masa y aluviones.

Asimismo, destacó que la isoterma cero se mantendrá alta, por sobre los 3.500 metros, lo que agrava el escenario en zonas con suelos poco aptos para absorber agua.

En cuanto a la Región Metropolitana, el especialista señaló que existe la posibilidad de precipitaciones durante la semana, aunque aún en evaluación, dependiendo de cómo evolucione el sistema.