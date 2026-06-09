Operación Tokio: qué se llevó la PDI tras allanar sucursal del BancoEstado

Funcionarios estuvieron cerca de 40 minutos en la sucursal ubicada en el centro de Santiago.

La Policía de Investigaciones (PDI) llegó cerca de las 09:00 horas a la sucursal del BancoEstado ubicada en la intersección de Huérfanos con Morandé, en el centro de Santiago, para realizar un allanamiento en el marco de la Operación Tokio, indagatoria que logró desbaratar un brazo del Tren de Aragua.

Tres funcionarios se hicieron presentes luego de que se confirmara que una funcionaria de una empresa externa que prestaba servicios a la entidad bancaria se encontraba dentro de los detenidos que fueron formalizados el fin de semana por delitos como asociación criminal, lavado de activos, extorsión, tráfico de drogas y contrabando.

Se trata de Rossana Blanco, una mujer de nacionalidad venezolana y pareja de uno de los líderes de esta facción de la organización criminal, Joel David Díaz, alias Lermitage. Según expuso la Fiscalía, ella habría creado y facilitado cuentas bancarias para el movimiento de recursos provenientes de actividades ilícitas.

La PDI, que a diferencia de la diligencia realizada en el Banco Santander se presentó sin la Fiscalía, estuvo unos 40 minutos al interior de la sucursal del BancoEstado, en el marco de los trámites por la Operación Tokio.

Una vez que se retiraron, fue posible ver que llevaban un bolso de cuero y una caja llena de documentos, los que serían periciados en el marco de la indagatoria.