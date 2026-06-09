Revisa las patentes que no pueden circular este martes 9 de junio en la RM por la restricción vehicular

La medida abarca toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

A contar de las 07:30 y hasta las 21:00 horas de este martes 9 de junio se encuentra en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana, una medida que se prolongará hasta el 31 de agosto y que rige de lunes a viernes, salvo los días festivos.

La disposición corresponde al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente, y abarca toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Aquellos conductores que no respeten la medida se exponen a sanciones económicas que van desde 1 a 1,5 UTM. Es decir, una cifra que asciende entre $68.647 y $102.970, aproximadamente, según se establece en la normativa.

La restricción vehicular de este martes 9 de junio

Cabe consignar que este martes 9 de junio la restricción vehicular se aplica de acuerdo al calendario dispuesto por el Ministerio de Transportes, salvo para los vehículos que no cuentan con sello verde, para los que se aplica a todos los dígitos del 0 al 9, dentro del anillo Américo Vespucio..

En el caso de los automóviles, station wagons y similares con sello verde, no pueden circular los vehículos cuyas patentes finalicen en los dígitos 0 y 1.

Por su parte, para aquellos sin sello verde, la restricción vehicular rige para los que tienen patentes terminadas en los dígitos 0, 1, 2 y 3 fuera del anillo Américo Vespucio.

En tanto, las motos con los dígitos finalizados en 0 y 1 tienen prohibición de circular por San Bernardo, Puente Alto y la provincia de Santiago.

En cuanto a los buses sin sello verde, la prohibición de circular se aplicará entre las 10:00 y 16:00 horas y afecta a las patentes finalizadas en 0, 1, 2 y 3.

Por último, los camiones sin sello verde tendrán restricción vehicular dentro del anillo Américo Vespucio desde las 10:00 y hasta las 18:00 horas, también para los dígitos 0, 1, 2 y 3.