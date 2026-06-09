PDI allana domicilio de Percy Marín y encuentra videos íntimos de senadora Camila Flores

La policía civil y el Ministerio Público llegaron hasta la residencia de Marín para indagar el delito de fraude informático y pedir sus dispositivos electrónicos.

AGENCIA UNO

Efectivos de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta el domicilio de Percy Marín, en el marco de la denuncia que presentó la senadora Camila Flores (RN) en contra de su expareja por la filtración de imágenes íntimas.

Según consignó Emol, la policía civil y el Ministerio Público arribaron hasta la residencia de Marín para indagar el delito de fraude informático y pedir sus dispositivos electrónicos.

En la revisión de estos aparatos es que se descubrió material asociado a las imágenes íntimas de la parlamentaria junto a su actual pareja, quien es además su jefe de gabinete.

Tras la viralización de estas fotos, la senadora Camila Flores aseveró que Percy Marín”, coludido con otras personas, ha difundido fotos privadas mías, obtenidas de manera ilícita, ilegal. Hechos que he denunciado a la justicia y que espero que se investiguen con el extremo rigor que yo misma he sido investigada”.

Del mismo modo, la legisladora apuntó que “es increíble lo que el despecho y lo que la falta de entendimiento puede provocar. No entender que cuando una persona simplemente no quiere estar con la otra, y que la relación simplemente se termina, no significa que se deba destruir la vida de otro”.

“Él no tenía por qué hacer este tipo de acciones porque yo no tenía por qué darle cuentas a él o a nadie. Este es mi caso y sin duda el que deben estar sufriendo muchas mujeres. Yo me separé, le pedí a mi ex marido que abandonara la casa, no tenía ninguna relación con él”, reiteró Camila Flores.