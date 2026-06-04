Hora de sacar el paraguas: el pronóstico que anticipa la llegada de sistema frontal y cuándo volvería la lluvia a la RM

Dentro de los próximos días la lluvia volvería a estar presente en la Región Metropolitana (RM) debido a un sistema frontal que se hará presente, dejando atrás más de un mes de ausencia.

Previo a eso, este fin de semana, según dio a conocer el meteorólogo Jaime Leyton anunció que para este viernes 5 de junio se espera una jornada nublada y espesa. Sin embargo, para el sábado 6 esperamos cielos nublados variando a escasa nubosidad en la mayor parte de la capital.

“El día sábado varía, tiene nublado a escasa nubosidad en el sector sur de la capital“, indicó. En comunas como San Bernardo y Paine, por ejemplo, se podrían registrar algunas gotas ocasionales solo en la mañana. Pero aclaró que serían “dos o tres gotas que eventualmente no generan registro”.

Para el domingo podría cambiar el escenario. Para ese día se esperan cielos despejados y temperaturas entre 3 y 21 grados. El lunes, en tanto, habría escasa nubosidad, elevando los termómetros hasta los 23°C.

El regreso de la lluvia a la RM gracias a sistema frontal

La lluvia se espera que regrese a la RM durante la próxima semana gracias a un sistema frontal, lo cual se concretaría el miércoles 10 de junio y no sería una cantidad menor.

“Miércoles 10, más allá de estas gotitas que probablemente no suben nada, el día 10 de junio, sí. Llegan con una altísima probabilidad, todavía estamos un poquito lejos, pero la probabilidad es alta porque hay consistencia en la información”, aseguró Jaime Leyton.

Posteriormente, las temperaturas mínimas podrían descender drásticamente llegando a 1°C y 3°C. “Se va a instalar y vamos a tener definitivamente tiempo invernal en la segunda mitad de la próxima semana”, indicó.