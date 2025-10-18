VIDEOS – Manifestaciones y desórdenes en Plaza Italia en nueva conmemoración del estallido social

Desconocidos lanzaron objetos contundentes a Carabineros y levantaron barricadas en las inmediaciones de Plaza Baquedano.

Diversos desórdenes se registraron la tarde de este sábado en las inmediaciones de Plaza Italia, donde grupos de manifestantes se congregaron para conmemorar un nuevo aniversario del estallido social de octubre de 2019.

Según informó Carabineros, desconocidos comenzaron a destruir propiedad pública en la Alameda, específicamente en el sector de Plaza Baquedano, lo que obligó a establecer desvíos de tránsito desde Plaza Italia hacia el poniente.

En los registros compartidos por la institución policial en redes sociales, se observa cómo los manifestantes lanzaron objetos contundentes y fuegos artificiales contra los agentes policiales que resguardaban el sector. Las imágenes muestran también el momento en que grupos de encapuchados levantaron barricadas incendiarias en plena vía pública.

Personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros intervino en el lugar para dispersar a los manifestantes desplegando carros lanza agua.

Los incidentes provocaron el cierre temporal de estaciones del Metro cercanas al sector y obligaron a implementar rutas alternativas para el transporte público.

Las autoridades habían anticipado un refuerzo del dispositivo de seguridad para esta fecha, considerando que Plaza Italia ha sido históricamente el epicentro de las manifestaciones desde el estallido social de 2019.

Hasta ahora, Carabineros aún no entrega un balance oficial sobre detenidos o lesionados durante los incidentes de esta jornada.