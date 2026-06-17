FOTOS – Sernac llama a dejar de usar regulador Mademsa tras detectar falla de seguridad

Existen 10.284 unidades ya adquiridas por consumidores, además de miles de unidades en distribución y almacenamiento.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó sobre una alerta de seguridad que afecta a más de 10 mil reguladores de gas de la marca Mademsa comercializados en Chile, luego de detectarse una posible falla que podría generar fugas de gas licuado.

La advertencia surge tras una notificación realizada por Electrolux, empresa responsable de la marca, luego de que pruebas técnicas revelaran un eventual desprendimiento de una de las piezas del regulador en condiciones de alta presión. Esta situación podría facilitar escapes de gas, aumentando el riesgo de incendios, quemaduras o intoxicaciones.

Sernac llama a dejar de usar regulador Mademsa

El producto involucrado corresponde al regulador modelo TYQ-TS01B, identificado con el Sello SEC N° 449511, vendido entre marzo de 2024 y abril de 2026. Según los antecedentes entregados, existen 10.284 unidades ya adquiridas por consumidores, además de miles de unidades en distribución y almacenamiento.

Aunque el producto contaba inicialmente con las certificaciones exigidas, ensayos posteriores realizados tras una medida de prohibición de comercialización dictada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) detectaron que la tapa superior del regulador podría desprenderse al ser sometida a condiciones extremas de presión.

Para identificar el regulador, se debe revisar la fecha de fabricación, que puede corresponder a los códigos 23/12 o 24/11. Quienes tengan una unidad incluida en la alerta podrán gestionar su devolución directamente con Mademsa y recibir el reembolso del valor referencial del producto, estimado en $14.990.

La empresa habilitó distintos canales de atención para realizar el proceso, incluyendo atención telefónica, WhatsApp, correo electrónico y plataformas digitales. Asimismo, la devolución deberá efectuarse exclusivamente a través de Mademsa, independientemente de la tienda donde se haya realizado la compra.

Sernac