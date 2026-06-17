Padre del motorista atropellado por Fran Maira defiende petición de $500 millones: “No sabemos si volverá a trabajar”

“Mayerson tiene 24 años. Le voy a poner indemnización hasta que tenga 65 años.”, indicó el padre de la víctima.

Nuevos antecedentes surgieron en torno al caso del grave accidente de tránsito que involucró a la influencer y chica reality, Fran Maira, y al motorista Mayerson Zapata, joven colombiano de 24 años que permanece hospitalizado en estado crítico desde febrero.

Durante los últimos días, los padres del afectado entregaron sus testimonios en distintos programas de televisión, donde abordaron el complejo estado de salud de su hijo, la falta de acuerdos con la familia de la influencer y la polémica generada por la solicitud de una indemnización de $500 millones.

Padre del motorista atropellado por Fran Maira defendió petición de $500 millones

En conversación con el programa Hay que decirlo, María, madre de Mayerson Zapata, manifestó su frustración por la falta de acercamientos entre ambas familias y aseguró que no han recibido ayuda por parte del entorno de Fran Maira.

“Yo fui la última en pedirle al papá de Maira para que nos reuniéramos y ver cómo ayudar a Mayerson. Dijo que no podía porque el abogado se había ido de vacaciones”, relató.

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio ocurrió cuando aseguró que no ha existido un contacto directo entre su familia y la influencer.

“No se han tomado la molestia de decirme: María, discúlpame por lo que pasó, cómo le puedo ayudar. No conocen ni su voz”, expresó.

La polémica se intensificó luego de que Fran Maira señalara públicamente que los acercamientos con la familia de la víctima se habrían interrumpido cuando le solicitaron una indemnización de $500 millones.

Ante ello, Luis Zapata, padre del joven motorista, confirmó la existencia de dicha solicitud, aunque defendió el monto argumentando que responde a las posibles secuelas permanentes que enfrentará su hijo.

“Nosotros estábamos desesperados al ver que no teníamos ninguna colaboración de parte de ellos. Lógicamente han habido muchos gastos, entonces quisimos acercarnos a ellos”, comentó.

Según explicó, la cifra fue calculada considerando el incierto futuro laboral y personal de Mayerson.

“Mayerson tiene 24 años. Le voy a poner indemnización hasta que tenga 65 años. Son $250 millones para él, porque nadie nos garantiza que va a volver a trabajar y sus sueños quedaron frustrados”, señaló.

El padre agregó que la otra mitad del monto está destinada a cubrir los cuidados que eventualmente requerirá su hijo.

“Los otros $250 millones son para la persona que tiene que cuidar a Mayerson, porque necesitará a alguien permanentemente”, afirmó.