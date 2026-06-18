Kast encabeza reunión por caso de niños haitianos y sostiene que su protección “está por encima de cualquier consideración política”

Por casi dos horas se extendió la reunión que sostuvo el presidente José Antonio Kast con representantes de los tres poderes del Estado, la Contraloría y el Ministerio Público, a propósito del caso de cientos de niños haitianos que llegaron al país en 2025 en procesos de reunificación familiar y cuyo paradero se desconoce.

Según adelantó Emol, durante la cita Kast pidió llevar una “coordinación interinstitucional efectiva”, con el fin de que los niños de esos vuelos puedan ser hallados en un corto período de tiempo.

Con posterioridad, mediante su cuenta de X el mandatario describió que la reunión se llevó a cabo “con sentido de urgencia, responsabilidad y seriedad” y remarcó que “la protección de los niños está por sobre cualquier consideración política”.

A su vez, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf (Partido Republicano), quien funge además como la encargada de la fuerza de tarea para hallar a los menores de edad, adelantó que “el Presidente ha hecho un llamado a la responsabilidad y seriedad en el tratamiento de este caso, reaccionando con urgencia, para despegar los vacíos de información que se han detectado y asegurar lo más pronto posible la protección de niños y adolescentes que eventualmente pudieron haber sido vulnerados en su derechos, cuyo paradero hoy se desconoce”.

Adicionalmente, la secretaria de Estado adelantó que “en las próximas horas vamos a sostener diversas reuniones para avanzar en el cumplimiento de este objetivo y les iremos informando todos estos avances”.