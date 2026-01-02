“Mis hijas se paralizaron”: la desgarradora historia de las cuatro hermanas que murieron en un incendio en Melipilla

El hecho es investigado por la Fiscalía mientras la familia pide apoyo para repatriar los cuerpos a su país de origen.

Un trágico incendio ocurrió la madrugada del 1 de enero en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, y dejó como saldo la muerte de cuatro hermanas de nacionalidad boliviana.

El siniestro se registró cerca de las 05:00 horas en un cité ubicado en el pasaje Santa Teresa N°925, donde el fuego se propagó rápidamente por viviendas de material ligero. Bomberos llegó al lugar y logró controlar las llamas, aunque en el interior del inmueble fueron encontrados los cuerpos de las cuatro niñas de 5, 8, 13 y 15 años.

Según las primeras diligencias, el incendio podría haber sido causado por una falla en el sistema eléctrico, antecedente que deberá confirmarse tras los peritajes correspondientes.

Lidia Zepita, madre de las niñas, entregó su testimonio a distintos medios tras la tragedia. En conversación con Teletrece Tarde, relató: “Cuando desperté, el fuego estaba en la puerta. Mis hijas no quisieron salir del cuarto, se paralizaron, se quedaron ahí”.

En medio de la tragedia, la mujer agregó que intentó pedir ayuda en el exterior, pero no recibió auxilio inmediato. “Volví, quise intentar sacarlas, pero el fuego estaba más fuerte. Ya no pude sacarlas”, señaló.

Zepita explicó que había llegado a Chile con sus hijas para trabajar, saldar deudas pendientes en Bolivia y recibir tratamiento médico. Tras la tragedia, realizó un llamado público solicitando apoyo para repatriar los cuerpos de sus hijas hasta La Paz, su ciudad de origen. Para ello, pidió ayuda económica mediante la Cuenta RUT del BancoEstado número 28.027.976-5, a nombre de Marisol Huaranca Calisaya, persona cercana que la ha acompañado tras el siniestro.

El comandante Cristian Márquez, de Carabineros, confirmó que la Fiscalía ha instruido diversas diligencias para esclarecer el origen y la dinámica del incendio. “La Fiscalía nos ha encomendado la misión de determinar cuál fue el origen y la causa del incendio, donde lamentablemente fallecieron cuatro menores”, afirmó.

Asimismo, se indicó que hay otras personas afectadas por el siniestro. La fiscal jefe de Melipilla, Claudia Herrera, señaló que una mujer adulta y una lactante de cinco días fueron trasladadas al hospital de la comuna para ser evaluadas por inhalación de humo y posibles lesiones.