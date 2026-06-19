El millonario negocio al que apuntó el esposo de la mujer que ingresó con 34 niños haitianos en 2025

El hombre relató que cuando su mujer quiso viajar con su hijo desde la isla caribeña a nuestro país, le entregaron un documento con los nombres de cinco niños a los que ella no conocía.

AGENCIA UNO.

Como Roose Shamma Jean, de 26 años, se identificó a la mujer que habría tomado parte en la red que trasladó a Chile a más de 400 niños haitianos entre 2024 y 2025, en lo que el esposo de la mujer calificó como un millonario negocio, según le dijo a T13.

De acuerdo con los antecedentes revisados por Contraloría, en ese lapso un total de 12 adultos trasladaron e ingresaron a Chile a 486 menores de edad de esa nacionalidad.

En esa línea, de una muestra de 105 menores, el órgano fiscalizador concluyó que 64 no pudieron ser ubicados en las direcciones registradas.

Según precisó el citado medio, la Contraloría estableció que Roose Shamma Jean, quien se identifica en redes sociales como asesora del hogar, ingresó a Chile con 34 niños a su cargo en un vuelo registrado el 5 de abril de 2025.

El millonario negocio tras el ingreso de niños haitianos a Chile

El citado medio afirmó que el esposo de la mujer apuntó a un millonario negocio tras los viajes en los que se ingresaron a los más de 400 niños haitianos al país.

En la entrevista que le concedió el ciudadano haitiano residente en Chile, identificado como Richardson Jean, dijo que cuando su esposa intentó viajar desde Haití a Chile junto a su hijo mediante una agencia que gestiona procesos de reunificación familiar, le entregaron documentos para viajar acompañada de cinco niños a los que no conocía.

“Cuando mi señora llega al aeropuerto de Haití, alguien aparece, le trae un documento, que tiene el nombre como de cinco niños“, precisó, y relató que ella resultó detenida luego de que funcionarios del aeropuerto de Haití revisaron los documentos.

Durante la entrevista, el esposo de la mujer denunció que dichas agencias realizan millonarios cobros y emplean mecanismos irregulares para completar los cupos disponibles en los vuelos entre la isla caribeña y nuestro país.

En su nota, T13 dijo que constató que en redes sociales se ofrecen servicios de reunificación familiar por montos que se inician en alrededor de 2,7 millones de pesos.