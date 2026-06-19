Gobierno confirma casos de venta de cupones de gas: ¿Qué sanciones arriesgan los beneficiarios?

Si bien aún no presentan denuncias, desde el Ejecutivo advirtieron las sanciones que arriesgan las personas que vendan su cupón de gas.

El Gobierno reconoció que ha detectado casos de venta irregular del cupón de gas y advirtió sanciones para quienes revendan este aporte.

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, aseveró que se trata de “situaciones aisladas” y que, de momento, el Ejecutivo no ha presentado denuncias ante el Ministerio Público.

En diálogo con Radio Biobío, la secretaria de Estado expresó que “lo que hemos visto es que, en términos generales, esto ha operado con normalidad y una población significativa se está viendo beneficiada“.

No obstante, sobre la reventa de este cupón, Wulf comentó que “nos han llegado algunos casos. Lamentablemente, estas son malas prácticas que existen en distintos beneficios que entrega el Estado. Cuando vemos que los utilizan de mala manera, son malas señales que tenemos que condenar”.

A lo que añadió: “Son casos aislados porque la mayoría de la población es responsable y utiliza estos beneficios correctamente“.

A pesar de ello, la ministra afirmó que no han iniciado acciones judiciales: “Hasta el momento no hemos realizado denuncias, pero sí lo estamos monitoreando”, expuso.

Las sanciones por vender el cupón para la compra de gas licuado

Antes de ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que las autoridades están realizando fiscalizaciones para detectar posibles irregularidades, y en este sentido, manifestó que “es lamentable y rechazamos que algunas personas intenten sacar un provecho económico de un beneficio que fue pensado y diseñado para apoyar al 80% de los hogares más vulnerables”.

Respecto a esta situación, mencionó las sanciones que se exponen las personas que comercialicen el cupón de gas. “Al venderlo, se infringe la normativa de asignación económica, lo que faculta al Estado para retirar el beneficio en forma inmediata y bloquear la cuenta asociada (CuentaRUT)”, advirtió.