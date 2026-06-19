Juan Maestro celebra la Noche de San Juan con una tarjeta Bip! de colección y regalará mil sándwiches en Metro de Santiago

La reconocida empresa sorprendió con una iniciativa que combina coleccionismo, transporte público y beneficios para sus clientes.

Los aficionados a coleccionar tarjetas Bip! tendrán una nueva pieza para sumar a sus colecciones. Metro de Santiago anunció el lanzamiento de una edición especial en conjunto con la cadena de comida rápida Juan Maestro, en el marco de las celebraciones de San Juan que la marca está desarrollando durante junio.

La nueva tarjeta destaca por un diseño exclusivo que muestra al tradicional personaje de la empresa, conocido como el “Máster”, representado en estilo caricatura dentro de una estación del tren subterráneo capitalino. La ilustración busca rendir tributo a la figura emblemática de la cadena y fortalecer el vínculo entre ambas marcas.

Esta iniciativa se suma a otras colaboraciones recientes entre Metro y reconocidas cadenas gastronómicas, como la edición especial presentada por Doggis durante mayo con motivo del Mes del Hot Dog.

Juan Maestro celebra la Noche de San Juan con una tarjeta Bip!

La tarjeta Bip! conmemorativa estará disponible desde el lunes 22 de junio y podrá adquirirse únicamente en estas estaciones de la red de Metro de Santiago.

Los Leones (Línea 1 y 6)

La Moneda (Línea 1)

San Pablo (Línea 1 y 5)

Cal y Canto (Línea 2 y 3)

Vespucio Norte (Línea 2)

Bellavista de La Florida (Línea 5)

Plaza de Puente Alto (Línea 4)

Plaza de Maipú (Línea 5)

Lo Ovalle (Línea 2)

Vicuña Mackenna (Línea 4 y 4A)

Baquedano (Línea 1 y 5)

Junto con este lanzamiento, Juan Maestro anunció una promoción especial para sus clientes. Entre el 22 y el 24 de junio, su tradicional churrasco italiano tendrá un valor rebajado de $2.500 en todos los locales del país. La oferta también estará disponible a través de la aplicación oficial de la marca mediante la modalidad de retiro “Sáltate la Fila”.

Regalarán mil sándwiches en el Metro

Como parte de las actividades asociadas a la festividad, la empresa informó que entregará gratuitamente 1.000 sándwiches en una estación de Metro cuya ubicación será revelada el mismo día del evento a través de sus plataformas digitales.

La campaña busca premiar la fidelidad de sus consumidores y reforzar la celebración de San Juan con una experiencia especial para los usuarios del transporte público.