La inquietud que se levantó en el Mideso tras los recuentos de niños haitianos hechos por los alcaldes

En la cartera que dirige la ministra Wulf, niegan que el Gobierno central haya dado instrucciones para dar con el paradero de los niños a los municipios. Por ende, no hay total certeza de que los niños hallados en Estación Central y Graneros correspondan a los del listado de Contraloría.

Los alcaldes de Estación Central y Graneros fueron las primeras autoridades en dar cuenta del supuesto hallazgo de parte de los niños haitianos que habrían ingresado a Chile en 2025 en un proceso de reunificación cuyo control está bajo la lupa.

De los 64 niños, de un total de 105 casos, que no fueron encontrados por la Contraloría, seis de ellos supuestamente estarían con sus familias y escolarizados en Graneros y otros siete en Estación Central que, según transmitió el alcalde de esa comuna, Felipe Muñoz, vivían en condición de pobreza y bajo el cuidado de un solo tutor.

Sin embargo, según pudo conocer EL DÍNAMO no existe total certeza de que los niños hallados en Estación Central y Graneros correspondan al listado de 64 niños cuyo paradero se desconoce y que maneja Contraloría. Ese preinforme íntegro que está en manos de la Policía de Investigaciones, no habría sido compartido de manera oficial a los municipios, ni al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según transmiten fuentes ligadas a la cartera.

La versión va a contrapelo de lo comunicado por uno de los jefes comunales esta mañana. Felipe Muñoz dijo a T13 que el cruce de los datos fue realizado a partir de un listado de 184 niños que les entregó el Gobierno. “No hubo ninguna instrucción desde el Gobierno central a los municipios”, recalcan conocedores del Mideso.

Las alertas y la reunión con los alcaldes

En la cartera que dirige María Jesús Wulf se levantaron las alarmas, puesto que la tarea de dar con la ubicación de los niños está radicada en la PDI. El rol de la fuerza de tarea que se levantó en el Mideso, revelan fuentes que conocen de esta coordinación, ha sido poder proporcionar las bases de datos con las que cuentan a la policía civil, para facilitar el cruce de información que puede estar desperdigada o desactualizada en otras instituciones.

Por ende, en el Mideso no hay certeza de cuál fue la información tuvieron acceso los alcaldes. Este será, de hecho, uno de los puntos a tratar en la reunión que tendrá a las 17.00 horas Wulf junto a representantes de las tres asociaciones de municipalidades de Chile, así como de los municipios en los que se cree que podrían estar los niños y el delegado presidencial de la RM Germán Codina.

Antes de esa reunión, Wulf almorzará en La Moneda con el presidente José Antonio Kast y luego sostendrá un encuentro en el ministerio con representantes de la sociedad civil, como la Comunidad Haitiana en Chile, para recoger sus preocupaciones y trabajar en conjunto.

La ruta que pretende seguir el Ejecutivo

Aunque en el Gobierno no han querido dar una cifra oficial de cuántos niños han sido hallados por al PDI, transmiten que “buena parte” fue encontrada en buenas condiciones y con sus familias. Pese a que aún no quieren fijar un plazo para dar con ellos bajo la directriz de cumplir este propósito “lo antes posible”, están evaluando la opción de hacer vocerías semanales al respecto.

Otro de los pasos en la ruta que planea seguir el Mideso es trabajar en el traspaso de información entre las instituciones, pues reconocen que hay una carencia en esa área y también un protocolo de movilidad humana que recoja consideraciones especiales para los niños. Tampoco hay disposición de involucrarse en pugnas con la administración del expresidente Gabriel Boric por este tema, apuntan.

Cualquier modificación al proceso de reunificación familiar, en tanto, será tarea del Servicio Nacional de Migraciones que dirige Frank Sauerbaum (RN). De todas manera, es probable que este procesos se someta a evaluación, pues instructivos de la PDI daban cuenta de que un adulto no puede viajar con más de cuatro niños en esta clase de viajes y que no puede haber más de 18 vuelos en un año.