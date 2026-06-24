“No tengo cercanía”: ministro de Seguridad condena conducción a 264 km/h y aclara vínculo familiar

La identidad del detenido se mantiene bajo reserva por disposición del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió públicamente al caso del conductor detenido tras ser sorprendido manejando a 254 km/h en la Costanera Norte en la Región Metropolitana, situación que generó amplio debate luego de conocerse un eventual vínculo familiar con el secretario de Estado.

De acuerdo con antecedentes revelados, el imputado sería primo de la esposa del ministro, lo que motivó cuestionamientos en redes sociales y en la opinión pública tras informarse que el conductor quedó en libertad luego del procedimiento policial.

“No tengo ni cercanía”: ministro de Seguridad condena conducción a 264 km/h y se refiere a vínculo familiar

A través de su cuenta en la red social X, Arrau condenó con firmeza el comportamiento del conductor y descartó cualquier tipo de relación cercana con él. “Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía“, señaló.

El ministro agregó además que este tipo de conductas deben ser sancionadas con todo el peso de la ley. “Conductas como las de este sujeto deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Quien pone en riesgo la vida de terceros, con total desprecio, debe asumir las consecuencias de sus actos“, afirmó.

Por otra parte, la identidad del detenido se mantiene bajo reserva por disposición del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que ordenó no divulgar antecedentes que permitan su individualización, medida adoptada por la jueza Ximena Rivera Salinas.

Pese a ello, se ha informado que el imputado estaría vinculado al Grupo Izquierdo Menéndez, un conglomerado familiar con presencia en diversas sociedades comerciales, donde también tendrían participación familiares del entorno del ministro.