La iniciativa aparece luego del fallo del TC que limitó la revisión de mochilas en establecimientos educacionales. Bellolio busca una fórmula alternativa de control en los accesos.

Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la revisión de mochilas por parte de Carabineros en los establecimientos educacionales, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, planteó una alternativa que, a su juicio, permitiría reforzar la seguridad sin vulnerar derechos.

La propuesta consiste en que aquellos estudiantes que no acepten que sus pertenencias sean revisadas al ingresar al colegio deban dejar sus mochilas en la entrada del recinto y retirarlas únicamente al finalizar la jornada junto a su apoderado.

Bellolio tras fallo del TC: “Si no quieren revisión, dejen la mochila en la entrada”



En conversación con Radio 13C, el jefe comunal explicó que la idea fue presentada anteriormente a la ministra de Educación y a la comisión de Educación de la Cámara.

“Si una persona no quiere que se revise su mochila, que tenga que dejarla en la entrada al colegio y solo la puede retirar con su apoderado al final del día”, señaló.

Bellolio sostuvo que esta medida permitiría reducir el riesgo del ingreso de objetos peligrosos sin afectar las garantías de los estudiantes. “Ahí no hay ninguna vulneración a ninguna garantía, y nos aislamos del problema. Sacará los útiles escolares, pero si no quiere que su mochila sea revisada por distintas razones, entra sin mochila y tiene que quedarse resguardada en la entrada y lo sacará con su apoderado al final del día”, afirmó.

El alcalde agregó que el objetivo es evitar que ingresen elementos que puedan poner en riesgo a la comunidad escolar. “Con eso yo puedo evitar que hayan algunos que puedan ingresar elementos que sean peligrosos para la vida, no solamente para seguridad, sino que para la vida de los estudiantes”, indicó.

Durante la entrevista, Bellolio también cuestionó la efectividad de instalar pórticos detectores de metales en los accesos de los colegios. “Los portales metálicos a mí no me sirven tanto, o sea, no me sirven casi nada. Primero, por una cuestión logística. A diferencia de un aeropuerto, donde las personas llegan con horas de anticipación, al colegio uno llega un minuto antes, por tanto es imposible que todos pasen por un portal detector de metales“, sostuvo.