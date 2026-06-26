“No estaba haciendo nada ilegal”: las primeras declaraciones de la mujer que viajó a Chile con 34 niños haitianos

El abogado de la mujer, Felipe Santander, descartó “absolutamente que haya un negocio” en torno al traslado de los menores de edad al país.

CAPTURA.

Jean Roose Shamma, la mujer de 26 años que en 2025 viajó a Chile con 34 niños haitianos, aseguró que lo hizo para ayudar a su comunidad en Chile y recalcó que no hizo nada ilegal.

La ciudadana haitiana aparece mencionada en el preinforme de la Contraloría General de la República que apuntó al ingreso al país de más de 480 menores acompañados por solo 12 adultos.

De acuerdo con lo que planteó en sus primeras declaraciones, aseveró que conocía a todas las familias que le confiaron el traslado de sus hijos desde Haití a Chile.

Qué dijo la mujer que viajó con los niños haitianos

En su diálogo con T13, Jean Roose Shamma manifestó que “lo hice para ayudar a la comunidad haitiana en Chile. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de viajar. Como madre lo hice“.

“Nos juntamos con otro amigo haitiano para viajar y poder ir a buscar a los niños. Llegamos con todos los niños con los documentos al día y legales“, complementó.

A continuación admitió que sintió mucha molestia por cómo se abordó el caso, “porque no estaba haciendo nada ilegal“.

En su relato, confirmó que llegó a Chile el 5 de abril de 2025 con 34 niños haitianos en un vuelo chárter, y reveló que un mes más tarde regresó con otros dos.

Preció que los menores de edad tenían entre 8 y 17 años, y que viajaron con ella porque conocía a todas sus familias, las que le confiaron el traslado.

A la vez, negó haber recibido dinero por traerlos al país. “Esto lo hago gratis. Ese tiempo en que fui a buscar niños no estaba trabajando. Cuando fui, el 2024 y 2025, no estaba trabajando. (Los padres) solo me pagan los pasajes“.

Dijo también que nunca compró directamente un pasaje y que todo se coordinaba mediante agencias. “Como no hay vuelo comercial, uno no puede comprar pasajes directamente. Las agencias las juntaron como comunidad. Hay varias agencias. (…) ¿Yo en cuál viajé? Como te explico, cuando hicieron el vuelo chárter, no había una agencia, porque había como 6-7 agencias involucradas para que el vuelo se pudiera hacer“, le explicó al citado medio.

Abogado de la mujer descartó un negocio tras el traslado

Por su parte, su abogado, Felipe Santander, aseguró que su representada está dispuesta a colaborar con la investigación del Ministerio Público.

“Estas personas están muy complicadas con esta situación, puesto que ellos desde su perspectiva no han cometido delitos, con los papeles en regla, en coordinación con su grupo familiar para poder participar del proceso de reunificación con sus familias“, planteó el profesional.

Por último, descartó “absolutamente que haya un negocio, nadie está lucrando con esto. Solo están ayudando a su comunidad de haitianos porque no se pueden costear los traslados”.

El preinforme de la Contraloría expuso una serie de antecedentes que encendieron las alertas. Entre ellos, que de una muestra de 105 niños haitianos visitados, 64 no habían podido ser ubicados en los domicilios registrados.

Sin embargo, este martes la PDI confirmó que todos habían sido encontrados tras las diligencias de búsqueda que originó el preinforme.