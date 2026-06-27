“Nos parece insólito”: la reacción del ministro Poduje a propuesta de reparar casas dañadas por megaincendio y no demolerlas

En la Comisión de Vivienda, parlamentarios de oposición presentaron la idea y esta fue la respuesta del ministro.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió a la propuesta que hicieron parlamentarios de oposición en la Comisión de Vivienda de la Cámara respecto a reparar las casas dañadas por el megaincendio en la Región de Valparaíso y no demolerlas.

En medio de su visita a la zona fue consultado sobre el tema y señaló que “lo que propusieron algunos parlamentarios, que nos parece insólito, es que viviendas que fueron entregadas con problemas de diseño estructural sean reforzadas por nosotros”.

“O sea, que nosotros desarmemos lo que hicieron, le pongamos un refuerzo de fierro, volvamos a poner los paneles y se las entreguemos a las familias. No lo podemos hacer. El compromiso que puedo tener con ese vecino es que, una vez que demolamos, vamos a construir lo más rápido posible una casa segura“, indicó.

La postura del ministro Poduje respecto a no reparar las casas dañadas y demolerlas fue secundada por el presidente de la Comisión de Vivienda, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), quien en Puranoticia indicó que “sin ser un profesional idóneo en la materia, pero si usted tiene algo nuevo, ¿cómo va a empezar a reparar o a reforzar algunas casas?“.

“La gente quiere su vivienda, sobre todo hay adultos mayores y tenemos que preocuparnos de ellos, que quieren sus viviendas, pero para eso necesitan viviendas en óptimas condiciones”, agregó.