Balance de fin de semana largo: más de 300 accidentes de tránsito y siete fallecidos

Carabineros entregó detalles sobre la situación de las carreteras durante el fin de semana largo, donde 124 personas fueron detenidas a nivel nacional.

Este lunes, Carabineros de Chile entregó un balance tras el operativo de tránsito que llevaron a cabo durante el fin de semana largo por San Pedro y San Pablo, donde se reforzaron las fiscalizaciones y controles en las principales carreteras del país.

En este marco, la entidad dio a conocer que se registró la salida de 357.390 vehículos desde la Región Metropolitana, entre las 18:00 horas del viernes 26 y las 23:59 horas del domingo 28 de junio.

A raíz del aumento de desplazamientos por el feriado, Carabineros realizó un despliegue preventivo donde controló a conductores y vehículos, además de concretar fiscalizaciones con el objetivo de detectar conductas de riesgo e infracciones.

En concreto, se hicieron 42.279 controles y fiscalizaciones, además de 11.486 exámenes practicados a conductores orientados a la detección de consumo de alcohol u otras sustancias.

De acuerdo a las cifras del balance vial, se detuvieron a 124 personas a nivel nacional y se cursaron 2.835 infracciones por incumplimientos a la normativa de tránsito.

Durante el fin de semana largo se registraron 303 accidentes de tránsito, los cuales dejaron un saldo de siete personas fallecidas.