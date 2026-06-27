¿Es irrenunciable el feriado del 29 de junio y cómo funcionarán los supermercados y malls este lunes?

El Día de San Pedro y San Pablo permitirá que gran parte de los trabajadores tengan un fin de semana largo.

Este lunes 29 de junio se conmemora el Día de San Pedro y San Pablo, cuyo feriado permite que un gran número de trabajadores puedan disfrutar de un fin de semana largo.

En el marco de esta jornada, donde muchas personas aprovechan de salir de la Región Metropolitana, una de las principales dudas que surge es si corresponde a un feriado irrenunciable, puesto que de esto depende la forma en que funciona el comercio y otros servicios.

Día de San Pedro y San Pablo: ¿Es irrenunciable el feriado del lunes 29 de junio?

El Día de San Pedro y San Pablo es un feriado legal, pero no tiene carácter de irrenunciable, situación por la cual el comercio podrá funcionar de forma normal.

Esto incluye a los supermercados, malls, cines, restaurantes, entre otros, cuyos recintos tendrán atención al público, a menos que los empleadores determinen lo contrario y opten por horarios especiales o por cerrar durante la jornada.

Si deseas planificar descansos durante esta o las próximas semanas, revisa el calendario completo de feriados de 2026, donde aún restan tres fin de semana largos, sin contar el de San Pedro y San Pablo.