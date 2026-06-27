Versiones contrapuestas: investigan muerte de joven en La Serena tras disparo de carabinero

Mientras la institución asegura que la víctima intentó eludir una fiscalización, la familia acusa que el funcionario policial disparó a quemarropa.

La Fiscalía inició una investigación para esclarecer la muerte de un joven de 25 años tras recibir el disparo de un carabinero en medio de un procedimiento policial en el sector de La Varilla, en La Serena, Región de Coquimbo.

La indagatoria busca saber cuál fue la circunstancia en la que el uniformado llegó a utilizar su arma de servicio contra la víctima.

Según la información que maneja la PDI, el hecho ocurrió cuando funcionarios policiales buscaban fiscalizar el vehículo que circulaba sin sus placas patentes. Desde la institución aseguraron que el conductor quiso evadir el procedimiento e intentó huir, lo que llevó al carabinero a usar su arma.

“Esta persona evade el control policial y personal de Carabneros hace uso de su arma de fuego (…) efectivamente recibe un impacto donde fallece en el mismo lugar“, señaló el subprefecto Freddy Montoya de la Brigada de Homicidios de La Serena, consignó 24 Horas.

Sin embargo, tras conocer la noticia de su muerte, la familia del joven de 25 años oriundo de La Serena conversó con MiRadio, donde acusaron que el uniformado disparó a quemarropa.

La hermana de la víctima aseguró que “mi hermano no es delincuente. Dispararon a quemarropa, directo al tórax. Podría haber sido en las piernas, en el neumático“.

“Venía de vuelta de un cumpleaños. La casa de mi mamá estaba cerca, le quedaba poco por llegar. Deja a una bebé de tres meses y a su familia destruida“, agregó.

Desde la PDI señalaron que actualmente se están realizando diligencias para esclarecer el hecho, como recurrir a las cámaras de seguridad del sector.