Ley Alejandro: el proyecto que impulsará la familia del niño asesinado en San Bernardo

El padre del menor fallecido anunció que comenzará las gestiones para contar con el respaldo político necesario para lograr su aprobación.

La familia de Alejandro, el niño de 12 años que murió tras sufrir una encerrona en San Bernardo, anunció que buscarán impulsar un proyecto de ley para que el hecho que sufrieron no se vuelva a repetir.

La iniciativa busca que quienes participen y realicen encerronas, delitos cometidos en grupo u otros hechos de violencia cumplan penas efectivas y no tengan derecho a beneficios. Esto, sin importar la edad que tengan.

La decisión la dieron a conocer en un punto de prensa donde el padre del menor fallecido agradeció tanto a la familia, como a sus amigos y a todos los que los acompañaron en el funeral que se llevó a cabo este viernes.

“A toda persona anónima que nos entregó una palabra de aliento y a quienes salieron a la calle para acompañarnos en el último viaje de mi bebé“, dijo.

Junto con eso agradecieron a los medios de comunicación por abordar la noticia con respeto e hicieron un llamado a que los ayuden a buscar justicia. “Como familia hoy solo queremos justicia. Esperamos que los asesinos de nuestro hijo Alejandro reciban la pena máxima, la más alta que permita la ley”, aseveró.

Con respecto al proyecto, que llevará por nombre Ley Alejandro, fueron consultados por los apoyos políticos que puedan recibir para que la iniciativa logre ser aprobada. El padre del niño asesinado aseguró que no ha tenido conversaciones formales, pero que iniciará las gestiones. “La lucha comienza desde hoy“, recalcó.

“Finalmente les pido que no se olviden de Alejandro. Que su historia sirva para generar cambios reales y para que ningún niño más pierda la vida por culpa de esta delincuencia“, concluyó.