“No es pobreza, es frescura”: la advertencia de Poduje por segundas viviendas en toma de San Antonio

El ministro Poduje se refirió a la nueva etapa del desalojo y afirmó que el terreno “va a ser puesto a las familias por orden de llegada”.

Previo al inicio de una nueva etapa de desalojo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, realizó una clara advertencia a los ocupantes de la toma de San Antonio, luego de que se constatara la existencia de segundas viviendas y casas de alto estándar.

En medio de una visita inspectiva al Parque Barón, en la Región de Valparaíso, el secretario de Estado se refirió al procedimiento y al orden por el que se asignarán los terrenos expropiados.

“Ese terreno que se expropió, que no fue en nuestra administración, va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada, por antigüedad. O sea la familias que están primero en la fila van a llegar primero a ese terreno”, comenzó diciendo Poduje.

A lo que agregó: “Lamento que el Estado haya expropiado pero tenemos que hacernos cargo de esta situación. Se hará por orden de llegada, por antigüedad y vulnerabilidad, no por quien es más fuerte y rompe el Estado de derecho”.

Poduje abordó existencia de segundas viviendas en toma de San Antonio

Respecto a si las personas que están viviendo actualmente en la toma serán quienes habiten posteriormente ese espacio, el titular del Minvu aseveró: “No, van a tener que ponerse en prelación”.

Tras ello, reforzó sus cuestionamientos a una parte de los ocupantes de la toma. “Ayer estuve recorriendo la toma y hay casas de dos pisos, de tres pisos, con tres autos, en terrenos de 500 metros”, expuso.

“Eso, perdónenme, no es pobreza, es frescura (…) Tenemos muchas segundas viviendas y también tenemos gente vulnerable”, añadió.

Para cerrar, realizó una dura advertencia: “Las mismas dirigentes reconocen que hay gente que viene acá los fines de semana, esa gente la vamos a sacar toda, es una frescura lo que ha ocurrido acá”.