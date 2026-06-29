VIDEO – Como nunca antes lo viste: el audio que quebró a Mario Marcel en plena entrevista

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, también se emocionó al recordar a su padre e hizo una autocrítica sobre cómo su carrera profesional ha impactado la relación con sus hijos.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, mostró el lado más íntimo de su vida, donde hizo un repaso de sus vínculos familiares y las dudas personales que ha dejado su trayectoria profesional.

En diálogo con CNN Chile, el economista recordó la difícil relación que tuvo con su padre, quien murió sin que ambos pudieran expresas sus sentimientos. “A mi papá le costaba acercarse a mí, y a mí me costaba acercarme a mi papá”, le comentó a Matilde Burgos.

“Mi papá falleció sin que yo pudiera decirle todo lo que le quería. Durante muchos años soñé que mi papá se mejoraba y que volvíamos a hacer vida juntos”, confesó.

Tras ello, también realizó una autocrítica sobre la forma en que su carrera profesional ha impactado en su vínculo con sus hijos.

“Es una deuda grande. Poder recuperar eso no es fácil y requiere a veces años de conversar, de compartir mucho más”, expresó. A lo que agregó: “A quien más le afectó fue a mi hijo menor, porque por ser más chico las ausencias le pesaron más”.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista sucedió cuando la periodista reprodujo un audio de música catalana, lo que está ligado a los recuerdos de infancia del exsecretario de Estado.

Antes de escucharla, Mario Marcel adelantó su reacción, señalando que “me va a hacer llorar”. “Escucho catalán desde que tengo memoria. La familia se juntaba en la casa de mi abuelita en Cerrillos. Los fines de semana terminaba siempre el domingo escuchando música de Cataluña, bailando sardana; bailaba mi mamá con mi abuelita”, detalló.