Confirman que la lluvia regresará a la Región Metropolitana: dónde y cuándo llegarán las precipitaciones

La Dirección Meteorológica de Chile detalló que los chubascos se presentarán también en las regiones de O’Higgins y el Maule.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La lluvia regresará a la Región Metropolitana en los próximos días, según lo confirmado en su último reporte por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según el pronóstico de la entidad, las precipitaciones se presentarán en la zona central del país, debido a la presencia de una baja segregada, la que se unirá a un ciclón extratropical.

En esa línea, la DMC detalló que la lluvia se dejará caer también en las regiones de O’Higgins y el Maule, mientras que no se prevén precipitaciones en la de Valparaíso.

Cuándo caerá la lluvia en la Región Metropolitana

De acuerdo con lo pronosticado por la Dirección Meteorológica de Chile, la lluvia regresará a la Región Metropolitana este sábado 4 de julio.

En concreto, se esperan precipitaciones desde la mañana hasta la tarde en forma de chubascos aislados en la zona de San José de Maipo.

Además, para esa jornada se espera que diversas comunas de Santiago amanezcan con heladas y temperaturas que bajarían de los 0 grados.

La Región de O’Higgins, en tanto, presentará lluvia en forma de chubascos aislados durante la mañana y tarde del sábado en las comunas de Pichilemu y Santa Cruz.

Respecto de la Región del Maule, se anuncian chubascos aislados con vientos de hasta 40 kilómetros por hora en la comuna de Constitución.

Sobre la posible llegada de precipitaciones más intensas a la zona central entre el 8 y 9 de julio, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, adelantó que “la próxima semana se viene brava“.