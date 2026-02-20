FOTOS – Gigantesco incendio afecta a cité en el centro Santiago: “Se expandió demasiado rápido”

Más de 150 voluntarios, junto a 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, llegaron al lugar para combatir las llamas.

Un incendio estructural se registró la mañana de este viernes en un cité ubicado en pleno centro de Santiago, específicamente en la intersección de avenida Santa Rosa con Curicó.

Debido a la magnitud de la emergencia, se declaró segunda alarma de incendio y más de 150 voluntarios, junto a 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, llegaron al lugar para combatir las llamas.

El cité afectado cuenta con cerca de 20 viviendas o habitaciones, donde residen dos o tres familias en cada una. En un primer balance, se informó la evacuación de entre 30 y 40 personas, aunque otras estimaciones elevan la cifra a cerca de cien damnificados. Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas.

Un vecino del sector relató a Biobío que no escuchó explosiones previas al siniestro. “Solamente se escuchó el grito de la gente, que pedía auxilio y que se estaba incendiando“, señaló. Además, agregó: “Me desperté con los vecinos, salí a ayudar, a echar un poco de agua, pero ya vimos que después ya era un poco tarde porque ya se había propagado un poco más el fuego”.

Otro residente contó a T13 que despertó en medio de la emergencia. “Yo me encontraba durmiendo porque aún no sonaba la alarma y de pronto desperté un poco desorientado, con dolor de garganta, con dolor de ojos y noté que afuera había una pequeña luz… como estaba recién despertando igual estaba un poco desorientado, pero pude comprobar que sí se trataba de un incendio”, explicó.

Desde Carabineros de Chile, el teniente coronel Pablo Alcaíno entregó antecedentes preliminares. “Nos apersonamos en el lugar y aproximadamente serían 20 habitaciones de este cité, por la información preliminar que tenemos, alrededor de 30, 40 personas evacuadas; al momento no tenemos registro de lesionados ni personas con mayor afectación de su vida“, indicó.

Por su parte, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, explicó que los equipos continúan desplegados para impedir que el fuego alcance inmuebles cercanos. “Al inicio de la llegada de Bomberos, sacamos a varias personas que son civiles. Hasta el minuto, no tenemos ni civiles ni bomberos lesionados. La emergencia no está controlada, estamos trabajando en evitar la propagación”, afirmó.

