Sernac eleva a 80 los reclamos por incertidumbre en conciertos de BTS en Chile y oficia a DG Medios

Adicionalmente, la institución pública solicitó información sobre los planes de contingencia y los resguardos financieros ante la eventual cancelación o modificación del evento.

Luego de que se pusiera en riesgo la realización de los tres conciertos que la banda surcoreana de k-pop BTS tenía agendados en Chile para octubre, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) confirmó que oficiarán a la productora DG-Medios.

El Instituto Nacional del Deporte informó el pasado jueves que la productora no había cumplido con las garantías necesarias para asegurar que el césped del Estadio Nacional no se dañara por el impacto del escenario 360°, de 600 toneladas, en el que se presentaría la banda.

Luego de masivas protestas y conversaciones entre DG Medios y el IND, el Gobierno informó que los nuevos criterios de la productora se ajustarían a la normativa vigente y por ende, la autorización para que se realice dependerá del cumplimiento de condiciones técnicas.

La respuesta del Sernac

Al respecto la directora regional del SERNAC, Angélica Solar Lizama, informó que han recibido 80 reclamos por parte de los consumidores y que oficiaron tanto a la productora DG Medios y a Ticketmaster. “Nuestro objetivo es solicitar formalmente los antecedentes técnicos y comerciales del evento para poder conocer el estado real de su organización”, explicó.

“Adicionalmente hemos solicitado de manera preventiva información relativa a los eventuales planes de contingencia y resguardos financieros en favor de los consumidores en caso de que las condiciones originalmente contratadas sufran modificaciones o el evento no pueda concretarse“, añadió.

Junto con sostener que estarán monitoreando la situación, Solar aclaró que “ante cualquier cambio en las condiciones acordadas, reprogramación o eventual suspensión del espectáculo, los consumidores tienen el derecho básico a recibir información veraz y oportuna, así como también a la devolución íntegra de todo lo pagado por el ticket incluyendo el cargo por servicio”.