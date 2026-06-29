Tras el fin de semana largo de San Pedro y San Pablo: cuándo es el próximo feriado en Chile

Junto con eso cabe preguntarse si dicha jornada coincidirá con un fin de semana, reuniendo así tres días de descanso.

Finalizando este fin de semana largo, debido a la festividad de San Pedro y San Pablo de este lunes 29 de junio, ya muchos se deben estar preguntando cuándo es el próximo feriado en Chile.

A dicha duda también cabe preguntarse si dicho día coincidirá con un fin de semana, lo que permitiría tener, nuevamente, tres días libres.

De acuerdo con el calendario oficial, el próximo feriado en Chile es el 16 de julio, día en que se conmemora a la Virgen del Carmen. Dicha jornada, además, no es irrenunciable por lo que el comercio -supermercados y malls- funcionarán de manera normal.

Como dicha festividad cae día jueves, en esa oportunidad no habrá fin de semana largo puesto que el viernes 17 será un día hábil.

Los otros feriados que quedan en 2026