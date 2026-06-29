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Tras el fin de semana largo de San Pedro y San Pablo: cuándo es el próximo feriado en Chile

Junto con eso cabe preguntarse si dicha jornada coincidirá con un fin de semana, reuniendo así tres días de descanso.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Finalizando este fin de semana largo, debido a la festividad de San Pedro y San Pablo de este lunes 29 de junio, ya muchos se deben estar preguntando cuándo es el próximo feriado en Chile.

A dicha duda también cabe preguntarse si dicho día coincidirá con un fin de semana, lo que permitiría tener, nuevamente, tres días libres.

De acuerdo con el calendario oficial, el próximo feriado en Chile es el 16 de julio, día en que se conmemora a la Virgen del Carmen. Dicha jornada, además, no es irrenunciable por lo que el comercio -supermercados y malls- funcionarán de manera normal.

Como dicha festividad cae día jueves, en esa oportunidad no habrá fin de semana largo puesto que el viernes 17 será un día hábil.

Los otros feriados que quedan en 2026

  • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
  • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable)
  • Sábado 19 de septiembre: Glorias del Ejército (irrenunciable)
  • Lunes 12 de octubre: Encuentro de dos mundos (fin de semana largo)
  • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable y fin de semana largo)

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