Plan Universal de Medicamentos Ambulatorios: la propuesta de Paula Daza para reducir el gasto en salud

La exsubsecretaria planteó este fondo para aquellas enfermedades que son proritarias y que “significan un gasto de bolsillo importante”.

En medio del complejo escenario económico que atraviesa el país, la exsubsecretaria Paula Daza entregó una propuesta para aliviar el bolsillo de aquellas personas cuyo uno de sus mayores gastos son medicamentos.

En conversación con Cooperativa, la actual académica de la Universidad Del Desarrollo (UDD) propuso la creación de un fondo estatal llamado Plan Universal de Medicamentos Ambulatorios (PUMA).

“El gasto de bolsillo en salud en nuestro país supera lo que la OCDE o la OMS dice que una familia tiene que gastar. Y ahí los medicamentos son parte importante, más allá de las consultas, los exámenes, muchas de las otras cosas que los pacientes hoy día están financiando por parte de su bolsillo. Sabemos que un gasto excesivo en salud empobrece a la familia completa“, señaló Daza.

La exsubsecretaria recordó que “tenemos el GES, que financia algunos de los medicamentos para aquellas patologías como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, insuficiencia renal; la Ley Ricarte Soto para medicamentos de alto costo, y la atención primaria tiene el Fondo de Farmacia para enfermedades crónicas (Fofar)”. Sin embargo, “todos estos programas no están articulados y eso hace que una persona vaya donde un doctor en el sector privado porque el medicamento en ese minuto no está en el hospital y el paciente termina gastando”.

Ante esta problemática, Paula Daza sostuvo que debemos “tener modelos más integrados para que las personas no anden con un compra huevos por aquí y por allá, viendo cuándo se le financia y cuándo no. Creemos que este es un elemento que se tiene que tomar”.

“Lo que planteamos es crear un fondo para aquellas enfermedades prioritarias que hoy día significan un gasto de bolsillo importante”, cerró.

Para financiar PUMA, Daza planteó que podría, en un comienzo, ser con “un 0,5% del fondo que hoy se gasta en salud“, lo que permitiría subsidiar hasta el 30% del precio de los fármacos ambulatorios “y el resto lo pagaría la persona”.

“De esa manera se va disminuyendo ese gasto de bolsillo que hoy día están haciendo las familias. Lo que estamos proponiendo es una forma y una metodología distinta que ya está validada en otros países. Es una cubertura y un subsidio para las (personas) más vulnerables“, aseveró.