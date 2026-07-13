Tribunal amplía detención de conductor que protagonizó fatal atropello en Viña del Mar

A la espera de que la Fiscalía recabe más antecedentes, el funcionario de la Armada permanecerá recluido en un cuartel de Concón.

Para el mediodía de este lunes estaba programada la audiencia de control de detención del funcionario de la Armada imputado por el fatal atropello ocurrido el domingo en la Feria Caupolicán, en Viña del Mar.

Sin embargo, durante esta instancia judicial dirigida por la magistrada Pilar Labarca Rocco se decidió ampliar la detención del imputado por 48 horas más, a petición del Ministerio Público que debía reunir más antecedentes. De esta manera, la audiencia de formalización quedó programada para las 11.00 horas del miércoles 15 de julio y en ese intertanto, el militar deberá permanecer en el Cuartel de Infantería de Marina en Concón.

Los antecedentes recabados por el Ministerio Público hasta ahora dan cuenta de que cerca de las 08.00 horas del domingo, un conductor arrolló a varios transeúntes y comerciantes que a esa hora estaban en la feria. Como resultado, seis personas fallecieron y otras seis fueron heridas. Entre los lesionados, se contabilizó a una madre y sus dos hijos de siete meses.

En cuanto a las causas de este fatal atropello, si bien la Fiscalía reveló que el vehículo iba a una “velocidad imprudente”, aún no está claro por qué el imputado perdió el control del automóvil. Los exámenes para detectar alcohol o drogas en la sangre arrojaron resultado negativo.

Según recogió Biobío Chile, el único detenido no se ha acogido a su derecho de guardar silencio, pero tampoco ha declarado. “Él quiere colaborar, pero en el orden de las diligencias que ha hecho el Ministerio Público, no le han tomado declaración y parece razonable que ellos esclarezcan bien qué cosa quieren que él declare”, explicó su abogado Gonzalo Yousef.