La causa del incendio en Colina que dejó a un niño de 11 años fallecido y a su hermana de 3 años desaparecida

Al menos una víctima fatal dejó un incendio ocurrido a eso de las 04.00 horas de este lunes en la villa Las Américas de Colina, Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, doce viviendas cercanas a aquella donde se originó el incendio, en calle Puerto Los Palos, fueron alcanzadas por las llamas. También, siete personas resultaron heridas.

Felipe Olivari, fiscal de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, informó que de acuerdo con el testimonio de uno de los residentes del inmueble en el que se generó el siniestro, éste fue provocado preliminarmente por “un sobrecalentamiento de un calefactor”.

A raíz de esta emergencia, un niño de 11 años falleció al interior de la vivienda. Su hermana de tres años aún no ha podido ser encontrada por el personal policial o de Bomberos que trabaja en el lugar. Tanto la madre del niño de 11 años, como uno de sus hermanos, un infante de siete años, figuran entre las personas lesionadas, que fueron trasladadas al Hospital San José y otros recintos asistenciales de las cercanías. El seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Barrientos, sostuvo que ninguno de los heridos se encuentra en riesgo vital.

Respecto de las pérdidas materiales, el fiscal Olivari especificó que se trata de un sector de casas pareadas. Por ende, cuatro de las doce que resultaron afectadas registraron pérdida total. Desde Carabineros, en tanto, acotaron que cuando los voluntarios de Bomberos llegaron a contener la emergencia, tuvieron problemas para extraer agua desde los grifos que estaban en las veredas.