Cuáles son las regiones en las que se suspenderán las clases este viernes 17 por el temporal

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez ratificó que se está llevando a cabo un monitoreo constante y, “por lo tanto, pueden haber circunstancias que aconsejen extender esta decisión”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El gobierno confirmó la suspensión de las clases en cinco regiones del país por el temporal anunciado para esta semana en la zona centro sur, aunque el monitoreo constante determinará si se suman otras a la medida.

Así lo anunció el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien precisó que la suspensión se concretará este viernes 17 en Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y la Región Metropolitana“.

La autoridad ratificó que se está llevando a cabo un monitoreo constante y, “por lo tanto, pueden haber circunstancias que aconsejen extender esta decisión“.

“Por como se desplaza el sistema frontal, creemos que para el día viernes la situación en Biobío podría aconsejar no tomar dicha medida. También hay que ver si esto podría extenderse hasta Atacama“, añadió Pavez.

Añadió a la vez que la suspensión de las clases regirá para los establecimientos públicos y particulares de enseñanza parvularia, básica y media.

Orrego valoró la suspensión de clases

Al abordar el tema, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, valoró “la decisión del Gobierno de aceptar la suspensión de clases en toda la RM este viernes 17 de julio“

“La magnitud del sistema frontal, la seguridad de los niños y la importancia de tener la menos gente posible en las calles lo justifica plenamente“, complementó la autoridad regional.