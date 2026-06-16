VIDEO – El vuelco del presunto caso de abuso sexual en Colombia que aclaró el presidente Petro

“Buena lección de realidad a quienes fácilmente podemos ser engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad”, resumió el mandatario.

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Hasta el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció respecto de lo que inicialmente se catalogó como un presunto caso de abuso sexual contra un menor de edad, y que fue protagonizado por un ciudadano estadounidense.

El caso se viralizó a raíz de un video compartido en las redes sociales por personas que grabaron al hombre cuando estaba en un balcón junto a un niño en un edificio de Bogotá, y comenzaron a gritar que estaba abusando de él, cuando en realidad estaba tratando de ayudar al chico con la maniobra de Heimlich, ya que se había atragantado.

Sin embargo, de igual manera, los testigos realizaron una denuncia ciudadana y la policía capturó al sujeto en el mismo lugar.

El vuelco del presunto caso de abuso sexual en Colombia

Tras la detención, los médicos colombianos que examinaron a los tres menores que permanecían en el departamento dictaminaron que “todas las pruebas forenses, físicas, psicológicas; las entrevistas y demás peritajes realizados, y las actividades de policía judicial realizadas arrojaron que no ha habido abuso sexual ni violencia física. No existen elementos que indiquen una conducta delictiva”, establecieron.

A raíz de lo anterior, la Fiscalía confirmó este martes que en horas de la madrugada se dejó en libertad al ciudadano norteamericano por falta de material probatorio concluyente.

De acuerdo con los reportes de la prensa colombiana, el sujeto fue identificado como Grant Gail, oriundo de Texas, quien se encuentra en el país sudamericano adelantando los trámites de adopción de los tres niños.

De hecho, el mismo menor que supuestamente estaba siendo abusado dijo que el hombre lo llevó al balcón debido a que se había atragantado.

Al abordar el caso, el presidente Gustavo Petro usó sus redes sociales para plantear que, como su “compromiso es con la verdad”, el ciudadano norteamericano “al parecer no violó a ninguno de sus hijos adoptados en Colombia“.

“Lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño“, explicó.

“Buena lección de realidad a quienes fácilmente podemos ser engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad”, destacó.