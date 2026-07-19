A qué hora regresa la lluvia este domingo en Santiago

La pausa llegará a su fin en las próximas horas con un nuevo sistema frontal que afectará a la zona central.

Tras poco más de 24 horas de tregua, la lluvia prepara su gran regreso a Santiago para las próximas horas de este domingo.

Luego de los más de 100mm que cayeron en los últimos días, un nuevo sistema frontal se apronta a llegar a la zona central con un nuevo pulso.

El regreso de la lluvia a Santiago se espera para la tarde noche de este domingo, según consignó Meteored. Actualmente están afectando a las regiones de Atacama y Coquimbo, pero con el paso de las horas se irán acercando a la zona central.

Eduardo Saéz, meteorólogo de Chilevisión, fue un poco más allá. “Nos debiera llegar la lluvia, yo creo que ya después del partido (18:00 horas aproximadamente)”, indicó en referencia a la final del Mundial 2026.

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, señaló que el fenómeno se extendería hasta el mediodía de este lunes. Pero advirtió que para el martes se espera la llegada de un nuevo frente de mal tiempo, el cual se extendería hasta la jornada del miércoles.

Incluso se aventuró en adelantar que existe la posibilidad de la llegada de un nuevo sistema frontal para el día viernes, lo que aún no está 100% confirmado.