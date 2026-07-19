VIDEOS – La tormenta de arena que oscureció Antofagasta con vientos de hasta 100 kms/hr

Habitantes de la ciudad publicaron registros en redes sociales del fenómeno registrado en esta jornada.

En medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país, Antofagasta vivió su propio fenómeno a raíz de los fuertes vientos que llegaron hasta, incluso, los 100 kms/hr.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya había advertido de esta situación al decretar una Alerta Meteorológica por viento moderado a fuerte hace solo unos días.

Según el organismo, este fenómeno comenzó el pasado viernes 17 y se extenderá hasta este lunes 20 en la tarde. Esto también afectaría a las regiones de Arica y Parinacota junto con Tarapacá, debido al paso del sistema frontal.

De hecho, ya se estimaban las siguientes intensidades:

Cordillera Costa: entre 80 y 100 km/h.

Precordillera Occidental: entre 60 y 80 km/h, con ráfagas de hasta 90 km/h.

Precordillera Alto Loa: entre 60 y 80 km/h, con ráfagas de hasta 90 km/h.

Precordillera Salar: entre 60 y 80 km/h.

Cordillera: entre 80 y 100 km/h.

En redes sociales, habitantes de Antofagasta publicaron diversos registros que dieron cuenta de la intensidad de los vientos en esta jornada.

Esto trajo consigo una fuerte tormenta de arena que afectó la visibilidad y llegó a oscurecer la ciudad en plena luz del día según se puede apreciar en los siguientes videos.