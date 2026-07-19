Qué se sabe del hallazgo sin vida de trabajador desaparecido en Curepto

Esta tarde, se confirmó la muerte del trabajador contratista de la CGE, de 64 años, cuyo rastro se perdió cuando se desplazaba en una camioneta.

Durante la tarde de este domingo, Carabineros de Chile informó sobre el hallazgo del trabajador que estaba desaparecido desde el pasado viernes, en la comuna de Curepto , Región del Maule.

A eso de las 13:30 horas, funcionarios de la institución lograron ubicar una camioneta, donde se encontraba el contratista de 64 años de la Compañía General de Electricidad (CGE).

Antes de ello, en el marco de su búsqueda, la Policía de Investigaciones (PDI) reportó el hallazgo de su vehículo en el estero Domulgo, en Curepto, a 200 metros desde el sitio en que fue detectado por última vez la señal GPS.

Confirman el hallazgo de trabajador desaparecido en Curepto en medio de sistema frontal

Durante la madrugada del viernes, la empresa contratista denunció que perdió el contacto con el trabajador, quien viajada al interior de una camioneta por la Ruta K-216, cuyo rastro se perdió de manera abrupta a raíz del aumento del caudal por las lluvias que dejó el paso del sistema frontal.

Respecto al operativo para la extracción del vehículo, funcionarios del GOPE de Carabineros, Bomberos y personal de la PDI llevaron a cabo las labores.

De esta manera, se confirma la quinta muerte relacionada con el sistema frontal que azota al norte chico, centro y sur del país desde este jueves.

El delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto, lamentó la noticia y manifestó que “aún quedan diligencias investigativas por realizar, pero quiero agradecer el trabajo del personal especializado del GOPE, del Ejército, del Cuerpo de Bomberos de Curepto, de la ONG GRIM Chile, que participó con una dotación de 15 voluntarios especializados en operaciones acuáticas, y del equipo municipal”.

Tras ello, la autoridad comentó que se prevé la llegada de un nuevo frente de mal tiempo durante los próximos días, situación por la cual llamó a la comunidad a tomar medidas de prevención y autocuidado.