La emergencia movilizó a equipos de Bomberos, Carabineros y el Ministerio Público durante la madrugada de este lunes.

Cinco personas fallecieron durante la madrugada de este lunes luego de un incendio que afectó a un conjunto de viviendas en la comuna de El Bosque, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la emergencia se registró en la intersección del pasaje 38 con pasaje 14, donde las llamas se propagaron rápidamente, comprometiendo varios inmuebles del sector.

Las víctimas corresponden a dos adultos, un joven de 18 años y dos niños de 11 y 4 años.

Las causas del incendio que terminó con la vida de una madre y sus tres hijos en El Bosque

El fiscal José Manuel Mac-Namara, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, explicó que “se logró determinar que era la madre con sus tres hijos, dos menor de edad y un adolescente”.

Asimismo, detalló que “el quinto fallecido sería un familiar que se habría enterado de este asunto, que vivía en las cercanías, trató de prestar auxilio, ingresó al domicilio, pero lamentablemente, dado que el fuego se había propagado, no logró salir”.

Respecto del origen del incendio, el persecutor indicó que las primeras pericias apuntan a un accidente doméstico. En ese sentido, señaló que “la versión preliminar, dada por parte de bomberos, sería una fuente de calor eléctrica con la cual se habrían prendido algunas prendas de vestir y eso habría generado el incendio en el interior”.

Mientras continúan las investigaciones para establecer con precisión cómo comenzó el fuego, las autoridades mantienen las diligencias en el lugar.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Juan Andrés Barrientos, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y afirmó que “queremos expresar como Gobierno nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas de este momento de profundo dolor”.

La autoridad agregó que, una vez conocida la emergencia, “nos constituimos de forma permanente en coordinación con Carabineros de Chile, Bomberos, Ministerio Público” para enfrentar la situación y apoyar el desarrollo de la investigación.