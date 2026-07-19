“La situación es descomunal”: alcaldes piden a Kast decretar Estado de Catástrofe por sistema frontal

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, indicó que “está a la vista la necesidad de ejecutar esta herramienta que tiene el presidente Kast”.

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, hizo un llamado al presidente José Antonio Kast a decretar Estado de Catástrofe por el sistema frontal que afecta desde Atacama a La Araucanía.

“La situación es descomunal y requerirá tiempo para cuantificar la verdadera magnitud de esta catástrofe“, declaró el jefe comunal en 24 Horas.

Por lo mismo, y en esa misma línea, Alessandri aseveró que “los vecinos de las regiones de Atacama y Coquimbo requieren soluciones hoy, y está a la vista la necesidad de ejecutar esta herramienta que tiene el presidente Kast“.

“Lo hemos visto recorriendo Chile para ayudar a la gente, con los pies en terreno, y creemos, humildemente, que este paso es necesario para facilitar esa misma ayuda“, añadió.

Además de recurrir al Estado de Catástrofe por el sistema frontal, el presidente de la AChM solicitó utilizar el 2% constitucional destinado para las emergencias, el que corresponde a 1.400 millones de dólares, según la Ley de Presupuestos.

Con ello se podría recuperar infraestructura y servicios básicos municipales, además de aquella destinada a la atención primaria de salud que en varias comunas sufrieron daños.

“Creemos que esta decisión puede ayudar a que las personas que lo han perdido todo tengan una solución pronta“, recalcó Alessandri.