Jóvenes antofagastinos desaparecidos en el Salar de Pedernales: quiénes son y qué se sabe de la búsqueda

Las labores están siendo lideradas por personal del GOPE con apoyo de patrullas de rescate, drones y un helicóptero que sobrevuela sectores remotos del desierto.

Una amplia operación de búsqueda se mantiene activa en la Región de Atacama tras la desaparición de una pareja de jóvenes que perdió todo contacto con sus familias el sábado 14 de febrero, luego de visitar el Salar de Pedernales y zonas cercanas a El Salvador.

Se trata de Valentina Lorca (25), egresada de Derecho, y Kevin Gebert (27), titulado en ingeniería, quienes viajaban desde Antofagasta en un vehículo 4×4 marca Toyota Land Cruiser con la intención de recorrer distintos puntos del desierto.

De acuerdo a los familiares, la última comunicación que tuvieron con los jóvenes se registró la tarde del sábado, cuando enviaron un mensaje desde el sector del salar indicando que planeaban dirigirse hacia la Laguna del Bayo y otras lagunas de la zona. Desde ese momento no se tiene más información sobre su paradero.

Jóvenes antofagastinos desaparecidos en el Salar de Pedernales

Ante la falta de noticias, sus familias acudieron a la Tercera Comisaría de Antofagasta durante la mañana del lunes para presentar una denuncia por presunta desgracia, lo que permitió activar los protocolos de búsqueda.

Las labores están siendo lideradas por personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, con apoyo de patrullas de rescate, drones y un helicóptero que sobrevuela sectores remotos del desierto donde se perdió la señal del GPS del vehículo.

La búsqueda se ha visto dificultada por lo inhóspito del terreno y la ausencia de rutas señalizadas, lo que amplía el área por la que se despliegan los equipos especializados.

Las familias y autoridades continúan trabajando conjuntamente con el objetivo de encontrar a Valentina y Kevin con vida, mientras que el operativo se concentra en las últimas coordenadas conocidas y zonas altas del Salar de Pedernales.