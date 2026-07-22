Encuesta Cadem: 56% cree que proyecto Escucha Su Corazón busca “disuadir o dificultar” que una mujer se someta a un aborto

El estudio consignó que un 67% está en desacuerdo con que se le niegue el aborto a aquellas mujeres que se nieguen a escuchar los latidos del feto.

La encuesta Cadem abordó en esta oportundiad el proyecto denominado Escucha Su Corazón, el cual fue impulsado por diversos parlamentarios oficialistas.

La iniciativa busca que una mujer que se someterá a un aborto bajo una de las tres causales, sea obligada por el médico a escuchar los latidos del feto antes del procedimiento. En caso de negarse, el doctor podrá negarse a interrumpir el embarazo.

Según el estudio, un 75% reconoció haber escuchado sobre el proyecto y un 56% cree que este busca “disuadir o dificultar” que una mujer aborte. Solo un 19% se inclinó por la opción de que busca entregar “más información a la mujer para que decida con mayor conocimiento”.

Cadem dio cuenta del amplio rechazo al proyecto Escucha Su Corazón. Un 66% se declaró en contra y solo un 27% a favor. A eso se suma que un 67% está en desacuerdo con que se le niegue el aborto a aquellas mujeres que se nieguen a escuchar los latidos del feto.

“Los niveles de acuerdo con aspectos fundamentales del proyecto son más altos entre los mayores de 55 años (36%) y entre los identificados con la derecha (47%)”, destacaron desde quienes realizaron la encuesta sobre el tema.