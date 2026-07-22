“No hay una novedad”: Gobierno y oficialismo bajan el perfil a duras acusaciones de Mara Sedini

Una respuesta cauta de parte del oficialismo han tenido las duras declaraciones que emitió ayer la exministra vocera de Gobierno Mara Sedini (IND) a dos meses de su salida de La Moneda.

En una entrevista concedida al programa Sin Filtros, donde emergió como panelista antes de su arribo al Gobierno, Sedini apuntó a una de las “tres figuras más poderosas” del Ejecutivo, cuando señaló que recibió presiones para contener el estilo de su vocería, aunque evitó revelar su identidad. “A ver, Mara, este es el gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome. Eres actriz, actúa”, fue una de las presiones que relató la exministra.

Indirectamente, Sedini también acusó a dos figuras de Renovación Nacional de ser críticas con ella, a modo de represalia por, supuestamente, no ceder a presiones para designarlos a ellos o a sus cercanos en cargos de poder.

Desde La Moneda, no obstante, han evitado profundizar en la reaparición mediática de Sedini. Aludiendo a los emergencia en el norte del país por el sistema frontal, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado (UDI), sostuvo ayer: “No he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista y por lo tanto no puedo emitir un juicio de la misma sin conocerla. Y si mi respuesta en ese sentido es fome, lo lamento, pero es la realidad”.

En una tónica similar se mantuvo el titular de la Segpres, José García Ruminot (RN). “No conozco de primera fuente la entrevista. He visto los titulares de la prensa de hoy. Pero creo que cuando uno acepta estos cargos ministeriales, uno sabe que estos cargos duran hasta que uno cuente con la confianza del presidente de la República, uno sabe que esto es así. Si uno sabe que es así, tiene que atenerse a ello. Punto”, dijo a radio infinita. También acotó que “no es una buena idea” que una exautoridad critique a funcionarios de Gobierno.

27 DE MARZO DEL 2026 / SANTIAGO. Mara Sedini en un punto de prensa junto a los ministros Claudio Alvarado y Louis de Grange. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Oficialismo baja el perfil

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) también aludió a la contingencia y evitó ahondar en las declaraciones de Sedini. “Hoy día estamos en una catástrofe (…) Me pliego a las palabras que dijo el ministro Alvarado, donde se respeta el derecho a la libertad de expresión. La exministra Sedini tiene el derecho a dar las entrevistas que estime conveniente y naturalmente como una persona adulta tiene que hacerse cargo de las cosas que plantea (…) Esas cosas ocurren en todos los gobiernos, no hay una novedad”, dijo a radio Duna.

Desde la UDI, su timonel, Guillermo Ramírez, se limitó a decir a radio Pauta que “en lo que dice relación a los partidos, que eso sí nos compete, la verdad es que ese poncho no cae sobre la UDI, porque apoyó hasta el último minuto a Mara Sedini (…) Lo que hizo Mara me parece inusual pero no tan complejo”.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, si bien dijo no conocer el detalle de la entrevista, manifestó que “parte de cualquier proceso de instalación del Gobierno, consiste en que los distintos partidos proponen personas“, aunque se distanció de las represalias que acusó Sedini.

“Las discusiones políticas que son de la esfera privada tienen ciertos códigos que hay que resguardar. Y en eso lo que ha dicho el ministro Alvarado, eso es, la política tiene ciertas dimensiones que son intra y que tienen que ver con códigos de conversación interna”, zanjó en diálogo con T13 radio.

Más dura fue la diputada republicana Macarena Santelices a través de X: “Una exministra jamás traiciona a la patria. Cuál soldado se muere con el orgullo de haber sido investida con el cargo, porque la confianza de un Presidente fue puesta para guiar una cartera. Las situaciones de Estado son eso. Situaciones que merecen silencio y lealtad eterna”.

El jefe de bancada de Renovación Nacional Diego Schalper.

Oposición advierte deslealtad y “secretso de camarín”

La diputada Emilia Schneider (FA) advirtió deslealtad de parte de la exministra. “No entendería que no sea un escándalo en los medios la entrevista que acaba de dar Mara Sedini. Destrozó al segundo piso, le pegó a RN y no hizo ninguna auto crítica. Tremendo. Totalmente desleal con Kast. Si esto pasara en un gobierno de izquierda, es crisis nacional”, apuntó en X.

Por su parte, la diputada Pamela Jiles aseveró: “Delicioso que la exministra abra los “secretos de camarín” del poder, pele a la primera dama y comprometa al menos 4 misterios de la cocina política. Golpe periodístico indiscutible: ex vocera de Kast ahora vocereando su venganza. Jajajaja. Hagan sus apuestas: ¿quién es el tercer hombre? ¿y quién es el RN en la OPE? Tengo mis hipótesis”.