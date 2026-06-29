Kast respalda Ley Alejandro y confirma que se reunirá con familias de menores fallecidos a manos de delincuentes juveniles

El mandatario buscará enfrentar el aumento de la delincuencia juvenil, escenario que “a todos nos tiene golpeados”.

El presidente José Antonio Kast se refirió por primera vez a la anunciada Ley Alejandro, proyecto que busca impulsar la familia del niño de 12 años que perdió la vida tras sufrir una encerrona en San Bernardo, la cual fue protagonizada por una banda integrada jóvenes, algunos de ellos menores de edad.

La iniciativa busca que quienes participen en encerronas, delitos cometidos en grupo u otros hechos de violencia cumplan penas efectivas y no tengan derecho a beneficios, siendo juzgados sin importar la edad que tengan.

“Así es”, fue la respuesta del mandatario al ser consultado en Radio Polar si el Gobierno respaldará el proyecto. “Tenemos que abordarlo de manera integral. Hemos estado conversando con los distintos parlamentarios que han presentado iniciativas legales”, agregó.

El Presidente manifestó, además, que una vez que finalice su gira por Paraguay y Uruguay, la cual inicia hoy, “queremos reunirnos con la familia también de Joaquín, Alejandro, y los distintos jóvenes que han fallecido a manos de asesinos juveniles, para ver cómo enfrentar esto”.

A raíz de la anunciada Ley Alejandro, Kast vinculó este caso con otros crímenes de alta connotación pública, los que requieren una respuesta coordinada desde el Estado. Por lo mismo, afirmó que se está trabajando con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social, y también con “una mano muy fuerte” desde Seguridad e Interior.

“Lamentablemente, no habíamos tenido hasta ahora conciencia quizás total en el Parlamento de que vamos a avanzar en una legislación que enfrente esta nueva situación, que a todos nos tiene golpeados”, indicó.

En ese sentido, manifestó su intención de abordar que cada vez más jóvenes estén delinquiendo. “Estamos preparando alternativas para enfrentar esta situación siempre pensando en las personas, en los jóvenes, y en la capacidad de rehabilitación que tienen“, anunció.