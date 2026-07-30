Lluvia “sobre lo normal” en agosto: cuántos mm se podrían acumular en Santiago y otras zonas del país

La Dirección Meteorológica de Chile proyecta que agosto será un mes lluvioso en gran parte del país, lo que se repetiría en Septiembre y octubre.

Tras un julio bastante lluvioso producto del tren se sistemas frontales que azotaron gran parte del país, el pronóstico del tiempo indica que agosto sería similar y podría recibir precipitaciones sobre lo común.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en su pronóstico estacional, proyecta lluvias sobre los valores normales en una extensa zona del país.

Entre la Región de Atacama y la Región del Biobío hay una “evidencia clara” de que caerá una gran cantidad de precipitaciones en agosto en comparación a lo habitual, condición que se mantendría durante septiembre y octubre.

Las proyecciones de lluvia para agosto en Santiago y otras ciudades

De acuerdo a MeteoChile, en agosto se proyectan acumulados de entre 23 y 50 milímetros (mm) en Santiago, Región Metropolitana.

Respecto a Valparaíso, se prevén entre 28 y 88 mm de agua caída, mientras que en Concepción podrían caer entre 83 y 151 mm durante el mes.

Las lluvias sobre lo normal podrían extenderse durante todo el trimestre agosto-septiembre-octubre. “Las proyecciones muestran una condición de precipitación sobre lo normal para un amplio sector del país”, señala el informe, haciendo alusión a la zona que va desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Ríos.

En total, en Santiago se espera que caigan entre 38 y 102 mm de lluvia en los próximos meses. En el caso de Valparaíso, podría registrar entre 45 y 125 mm: y en Concepción podrían caer entre 206 a 332 mm de precipitaciones.

Respecto a cómo estarán las temperaturas mínimas durante el trimestre, estas se ubicarían sobre lo normal entre las regiones de Arica y Parinacota y del Maule. En el resto de Chile los termómetros fluctuarán en rangos normales.

Sobres las máximas, el organismo estima que las tardes serán más cálidas de los común desde el norte hasta La Araucanía.