Detienen a suegro de Carlos Palacios: usaba auto del futbolista para tráfico de drogas

En el operativo se incautó droga y armas en una vivienda arrendada y vinculada al futbolista.

Durante este lunes se llevó a cabo un triple operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), donde se logró desarticular tres bandas criminales que se dedicaban al tráfico de drogas, incautando más de 1.400 kilos ocultos de sustancias ilícitas.

Una de estas acciones se denominó como “Operación Capitanes”, la cual permitió la incautación 75 kilos de pasta base.

Allí, se concretó la detención de un hombre que es el suegro del futbolista Carlos Palacios, ex Colo Colo y actual jugador de Boca Juniors de Argentina. De acuerdo a la información policial, el sujeto utilizaba un vehículo inscrito al nombre del mediocampista para trasladar las sustancias ilícitas.

Sumado a ello, se concretaron allanamientos a distintos domicilios, donde uno de ellos está a nombre de la actual pareja de Carlos Palacios.

En el segundo operativo llamado “Norte Rojo”, se incautó más de una tonelada de droga (604 kilos de cocaína base, 6 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 500 kilos de cannabis). En este marco, se detuvo a una persona.

Respecto al tercer procedimiento, denominado “Mar de Drake”, se realizó en Vallenar y finalizó con dos individuos detenidos. En dicha acción se incautó 244 kilos de droga, compuesto por pasta base y clorhidrato de cocaína, además de vehículos, armas y dinero en efectivo.