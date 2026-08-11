Feriado del 17 de septiembre: Alvarado le da portazo a propuesta y diputada Parisi asegura tener “apoyo transversal”

El Gobierno apeló a que el Congreso ya definió cómo abordar los feriados de septiembre con una ley que “nos satisface”.

El proyecto que propone decretar feriado el 17 de septiembre, para así sumar un cuarto día de celebración por Fiestas Patrias sumó un nuevo episodio.

Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abriera la posibilidad de que esto se hiciera realidad, el biministro Claudio Alvarado sepultó cualquier posibilidad de respaldo desde el Gobierno a la iniciativa.

En el Congreso, el titular de Interior y la Segegob recordó que “el Congreso hace bastante tiempo atrás definió de manera consensuada entre todas las fuerzas políticas cómo abordar estos feriados del mes de septiembre y estableció claramente cuándo incorporar un día adicional. Y eso está total y absolutamente definido en esa ley y creo que no vale la pena y no es conveniente innovar en esa materia”.

Sobre las declaraciones de Quiroz este lunes sobre el posible feriado del 17 de septiembre, Alvarado indicó que “como toda cosa que tiene impacto económico, un feriado tiene impacto económico importante, hay que evaluarlo, hay que estudiarlo. Pero la posición definitiva nuestra es que la forma de abordar los feriados del mes de septiembre está establecida en una ley que a nosotros nos satisface“.

“Se espera que los políticos se centren en los chilenos”

Mientras el Gobierno le cerró la puerta al feriado el 17 de septiembre, la diputada Zandra Parisi (PDG), quien impulsa el proyecto, aseguró tener “apoyo transversal” para despacharlo. “Tengo apoyo del PPD, de nuestra bancada, RN, de la UDI, de Republicanos también”, detalló.

“Los momentos de compartir con la familia y reunirse no tienen precio (…) acá lo que se espera es que los políticos, independiente de su posición, se centren en los chilenos“, añadió.