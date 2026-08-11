Seguirá como CORE: Ignacio Dülger deja su puesto como asesor del Segundo Piso

El militante republicano era uno de los miembros del equipo de asesores del Segundo Piso que tenía una doble remuneración.

El consejero regional metropolitano (CORE) Ignacio Dülger anunció su salida como uno de los asesores del Segundo Piso de La Moneda, para asumir como director ejecutivo de Acción Republicana, además de continuar como parte del gobierno regional de Santiago.

Dülger dejará el equipo liderado por Alejandro Irarrázaval llegará a uno de los brazos operativos del Partido Republicano a partir del próximo 1 de septiembre, consignó The Clinic.

El nombre del militante republicano estaba en el centro de la polémica, ya que era parte del grupo de CORES que se desempeñan como miembros del Segundo Piso de La Moneda, dejando en entredicho la promesa del presidente José Antonio Kast de evitar dobles funciones en el Estado.

El propio presidente Kast defendió está situación al declarar en CNN en junio pasado, al puntualizar que Dülger y otros asesores no tenían un doble sueldo, “porque están cumpliendo funciones distintas”.

Además de Ignacio Dülger, otros CORES que ejercen labores en La Moneda son Álvaro Bellolio (UDI), encargado de la unidad de seguimiento, y Víctor Valdés, jefe de gabinete de Irarrázaval.

A ellos se sumaron en su momento los concejales de Las Condes, Caralina Ugarte, quien es la jefa de gabinete del presidente Kast, y Cristóbal de la Maza, asesor del ministro Louis de Grange, los que finalmente dejaron su cargo en la municipalidad en mayo pasado.