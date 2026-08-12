Contraloría detecta vuelos sin registro y advierte falta de control de DGAC en ambulancias aéreas

AGENCIA UNO

La Contraloría General detectó diversas falencias en los mecanismos de fiscalización, supervisión y control aplicados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a las operaciones de ambulancias aéreas entre 2023 y 2024.

En su informe Final de Investigación Especial N°777 de 2025, Contraloría constató 15 vuelos a cargo de pilotos y copilotos que no aparecían registrados en los Manuales de Operación de las empresas que entregan este tipo de servicios.

Asimismo, seis aeronaves efectuaron 581 viajes sin ser sumadas a los manuales de las compañías del rubro y otras seis efectuaron siete vuelos como ambulancia aérea, sin considerar estas acciones en el llamado “Especificaciones Relativas a las Operaciones”.

Siete vuelos sin acreditar motivo

Contraloría además verificó que siete vuelos no fueron acreditados como ambulancias aéreas y dos traslados “presentaban inconsistencias entre sus registros y la base de datos de la DGAC, impidiendo comprobar el motivo del viaje, los pasajeros y el cumplimiento de la normativa aplicable, incrementando el riesgo de que este tipo de operaciones se realice para finalidades irregulares o no sujetas a la normativa”.

Además, otros 26 presentaron incumplimientos en requisitos asociados a seguros aeronáuticos o autorizaciones sanitarias exigidas por la normativa sectorial.

En vista de estos hechos, el organismo contralor instruyó a la DGAC “ejercer de manera efectiva y permanente sus facultades de control, supervisión y fiscalización sobre estas operaciones, además de adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias que correspondan para resguardar la seguridad operacional y de vuelo”.