Pesimistas y con ganas de irse del país: estudio perfila cómo son los jóvenes chilenos

El estudio, realizado a nivel mundial, dio cuenta de un cuadro de pesimismo relativo que contrasta con sus pares de otros países.

Con motivo del Día Internacional de la Juventud, Activa Research presentó un estudio realizado a nivel mundial en conjunto con WIN (Worldwide Independent Network of Market Research), el cual entregó un perfil de los jóvenes chilenos.

En él exploraron cuatro dimensiones: oportunidades respecto a la generación de sus padres, posibilidades de acceder a una vivienda propia, esperanza en el futuro del país y disposición a emigrar.

Según revelaron en las conclusiones, los resultados del segmento de jóvenes de 18 a 24 años dieron cuenta de un cuadro de pesimismo relativo que contrasta tanto con los adultos chilenos como con sus pares en otros países.

Por ejemplo, consultados por si creen tener más, menos o las mismas oportunidades que sus padres, el 44% cree tener más oportunidades. un nivel significativamente inferior al promedio global de jóvenes (47%) y al promedio latinoamericano (51%). El 36% de los jóvenes chilenos de esta edad cree tener menos oportunidades que sus padres, el doble que en el total de la población adulta chilena.

Respecto a la posibilidad de poder acceder a la casa propia, solo el 35% cree que podrá lograrlo, frente al 44% que cree que no podrá y un 15% que no sabe.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 57% se siente esperanzado con el futuro del país, mientras que el promedio global de jóvenes de esta edad es del 63%. Según el estudio, Chile es uno de los pocos países del mundo donde los jóvenes son más pesimistas que los adultos respecto al futuro del país que les tocó vivir.

En cuanto a la posibilidad de migrar a otro país, un 68% de los jóvenes chilenos que se sometieron al estudio se mostró abierto a esta posibilidad. De ellos, el 9% dice que se iría independientemente de las condiciones y el 59% si pudiera hacerlo legalmente. Solo el 17% de los jóvenes chilenos dice que no se mudaría.